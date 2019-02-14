، "الدبيان" يتوج "القوات الجوية" ببطولة السباحة للقوات المسلحة ،

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اختتمت، اليوم الخميس، بطولة السباحة ضمن دورة الألعاب الرياضية ١٧ للقوات المسلحة، وينظمها معهد الدفاع الجوي بجدة، بمشاركة جميع منتخبات أفرع القوات المسلحة ورئاسة الحرس الملكي خلال الفترة من ١-٣٠/ ٦/ ١٤٤٠هـ.
وحققت القوات الجوية كأس البطولة بحصولها على المركز الأول.
ونالت قوات الحرس الملكي المركز الثاني وجاءت قوات الدفاع الجوي في المركز الثالث.
وسلم رئيس هيئة إدارة القوات الجوية، اللواء الطيار الركن صالح بن راشد الدبيان، الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، كما كرم اللواء الدبيان حكام البطولة والمركز الأولمبي للغطس بجدة الذي شارك في ختام البطولة.
وأعرب مدير إدارة الشؤون الرياضية للقوات المسلحة، مدير الدورة، العميد هادي بن بكر القحطاني، عن سعادته بالنجاح الذي تسير عليه البطولة منذ انطلاقتها.
وعبر القحطاني عن شكره للجان المشاركة الذين يبذلون جهوداً مميزة لاستمرار نجاح الدورة، منوهاً بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة القوات المسلحة من قيادتنا الرشيدة ومتابعة دقيقة وحرص واهتمام دائم من معالي رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.
"الدبيان" يتوج "القوات الجوية" ببطولة السباحة للقوات المسلحةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14
اختتمت، اليوم الخميس، بطولة السباحة ضمن دورة الألعاب الرياضية ١٧ للقوات المسلحة، وينظمها معهد الدفاع الجوي بجدة، بمشاركة جميع منتخبات أفرع القوات المسلحة ورئاسة الحرس الملكي خلال الفترة من ١-٣٠/ ٦/ ١٤٤٠هـ.
وحققت القوات الجوية كأس البطولة بحصولها على المركز الأول.
ونالت قوات الحرس الملكي المركز الثاني وجاءت قوات الدفاع الجوي في المركز الثالث.
وسلم رئيس هيئة إدارة القوات الجوية، اللواء الطيار الركن صالح بن راشد الدبيان، الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، كما كرم اللواء الدبيان حكام البطولة والمركز الأولمبي للغطس بجدة الذي شارك في ختام البطولة.
وأعرب مدير إدارة الشؤون الرياضية للقوات المسلحة، مدير الدورة، العميد هادي بن بكر القحطاني، عن سعادته بالنجاح الذي تسير عليه البطولة منذ انطلاقتها.
وعبر القحطاني عن شكره للجان المشاركة الذين يبذلون جهوداً مميزة لاستمرار نجاح الدورة، منوهاً بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة القوات المسلحة من قيادتنا الرشيدة ومتابعة دقيقة وحرص واهتمام دائم من معالي رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
06:49 PM
نظمها معهد الدفاع الجوي بجدة
اختتمت، اليوم الخميس، بطولة السباحة ضمن دورة الألعاب الرياضية ١٧ للقوات المسلحة، وينظمها معهد الدفاع الجوي بجدة، بمشاركة جميع منتخبات أفرع القوات المسلحة ورئاسة الحرس الملكي خلال الفترة من ١-٣٠/ ٦/ ١٤٤٠هـ.
وحققت القوات الجوية كأس البطولة بحصولها على المركز الأول.
ونالت قوات الحرس الملكي المركز الثاني وجاءت قوات الدفاع الجوي في المركز الثالث.
وسلم رئيس هيئة إدارة القوات الجوية، اللواء الطيار الركن صالح بن راشد الدبيان، الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، كما كرم اللواء الدبيان حكام البطولة والمركز الأولمبي للغطس بجدة الذي شارك في ختام البطولة.
وأعرب مدير إدارة الشؤون الرياضية للقوات المسلحة، مدير الدورة، العميد هادي بن بكر القحطاني، عن سعادته بالنجاح الذي تسير عليه البطولة منذ انطلاقتها.
وعبر القحطاني عن شكره للجان المشاركة الذين يبذلون جهوداً مميزة لاستمرار نجاح الدورة، منوهاً بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة القوات المسلحة من قيادتنا الرشيدة ومتابعة دقيقة وحرص واهتمام دائم من معالي رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.
، "الدبيان" يتوج "القوات الجوية" ببطولة السباحة للقوات المسلحة ،
المصدر : الخليج 365
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