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أفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم ردم بئر يدوية مكشوفة وغير معروف صاحبها بوادي ضاف بحداء، بواسطة آليات شعبة المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، وبمشاركة مندوبي الشرطة والأمانة والصحة بالعاصمة المقدسة .
وقال "الغامدي": مثل هذه الإجراءات الاحترازيه هدفها الحفاظ على الأرواح وعلى الممتلكات، وحماية طبقات المياه الجوفية من التلوث.
وأضاف: الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" لملاحقة الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية عبر الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/.
وأشار إلى أن الإبلاغ يتم من خلال ثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.
من جانبه، قال مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس محي بن عبدالرحمن القبيسي: ينبغي على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.
بمشاركة الشرطة والأمانة.. "المياه" تردم بئرًا مكشوفة في "حداء مكة"عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-02-14
أفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم ردم بئر يدوية مكشوفة وغير معروف صاحبها بوادي ضاف بحداء، بواسطة آليات شعبة المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، وبمشاركة مندوبي الشرطة والأمانة والصحة بالعاصمة المقدسة .
وقال "الغامدي": مثل هذه الإجراءات الاحترازيه هدفها الحفاظ على الأرواح وعلى الممتلكات، وحماية طبقات المياه الجوفية من التلوث.
وأضاف: الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" لملاحقة الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية عبر الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/.
وأشار إلى أن الإبلاغ يتم من خلال ثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.
من جانبه، قال مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس محي بن عبدالرحمن القبيسي: ينبغي على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
05:56 PM
حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية للمياه الجوفية من التلوث
أفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم ردم بئر يدوية مكشوفة وغير معروف صاحبها بوادي ضاف بحداء، بواسطة آليات شعبة المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، وبمشاركة مندوبي الشرطة والأمانة والصحة بالعاصمة المقدسة .
وقال "الغامدي": مثل هذه الإجراءات الاحترازيه هدفها الحفاظ على الأرواح وعلى الممتلكات، وحماية طبقات المياه الجوفية من التلوث.
وأضاف: الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" لملاحقة الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية عبر الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/.
وأشار إلى أن الإبلاغ يتم من خلال ثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.
من جانبه، قال مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس محي بن عبدالرحمن القبيسي: ينبغي على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.
، بمشاركة الشرطة والأمانة.. "المياه" تردم بئرًا مكشوفة في "حداء مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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