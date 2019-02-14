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نقل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف أحمد بن حسن أحمد حمدي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان.
وعبّر أمير جازان "عن خالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.
فيما عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.
أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف "حمدي"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-14
نقل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف أحمد بن حسن أحمد حمدي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان.
وعبّر أمير جازان "عن خالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.
فيما عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
05:49 PM
استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي
نقل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف أحمد بن حسن أحمد حمدي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان.
وعبّر أمير جازان "عن خالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.
فيما عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.
، أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف "حمدي" ،
المصدر : الخليج 365
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