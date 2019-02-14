، "النصر" يضع "موسى" ضمن قائمة أكثر الأثرياء في "نيجيريا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتل المركز السادس بثروة تقدر بـ 18 مليون دولار

دخل محترف نادي النصر الحالي ، اللاعب النيچيري أحمد موسى، ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين أثرياء في نيجيريا بعد انتقاله الأخير لنادي النصر.

وبحسب ما نقلت صحيفة "naijanews" فقد حلّ موسى في المركز السادس بثروة تصل لنحو 18 مليون دولار، علماً بأن قيمة انتقال اللاعب للنصر قد بلغت نحو 15 مليون يورو لـ"ليستر سيتي" الإنجليزي بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

واحتل اللاعب جون اوبي ميكيل لاعب ميدلزبره الإنجليزي، صدارة القائمة بثروة تبلغ 57 مليون دولار، في حين جاء اللاعب اوبافيمي مارتينز لاعب شنغهاي شينوا الصيني ثانياً بثروة تبلغ 35 مليون دولار.

جاء ثالثاً اللاعب اوديون ايجالو لاعب تشانغتشون ياتاي الصيني بثروة تبلغ 30 مليون دولار، ورابعاً جاء اللاعب فينيست اينياما حارس مرمى ليل الفرنسي بثروة تبلغ 28 مليون دولار، وخامساً كان اللاعب فيكتور موسيس لاعب تشيلسي الإنجليزي المعار لفناربخشة التركي بثروة تبلغ 20.1 مليون دولار .