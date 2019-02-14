، الفتح يقلب الطاولة في وجه الفيحاء ويحول تأخره لفوز مثير ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قلب الفريق الكروي الأول بنادي الفتح الطاولة في وجه نظيره الفيحاء بهدفين لهدف، بعد أن كان متأخرًا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده النقطي إلى 28 نقطة فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة .

بدأت المباراة بأفضلية لأصحاب الضيافة وسيطرة على منطقة المناورة توجها عبدالكريم القحطاني لاعب وسط الفيحاء بهدف التقدم لفريقه عند الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد للفيحاء مقابل لا شيء للفتح .

بدأ الشوط الثاني وبدأ المدربان في رمي أوراقهما الرابحة لتحقيق نقاط المواجهة، وبعد مرور الـ 15 دقيقة من الشوط الثاني تمكن لاعب الفتح إبراهيم الشنيحي من تسجيل هدف التعادل في مرمى الحارس الأردني عامر شفيع عند الدقيقة 69، واستمر تفوق الضيوف حتى تمكن علي الحسن من ترجيح كفة فريقه بهدف التقدم عند الدقيقة 79 بعد أن نجح في قلب الطاولة في وجه الفيحاويين، بعد هذا الهدف ظهرت محاولات خجولة من الثنائي عبدالكريم القحطاني وأمين الشرميطي دون تهديد صريح للمرمى الفتحاوي لتنتهي المواجهة بهدفين للفتح مقابل هدف الفيحاء.