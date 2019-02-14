شاب ثلاثيني يطلق النار على عمه أمام المحكمة العامة بجازان

أقدم شاب ثلاثيني على إطلاق النار من مسدسه على عمه إثر خلاف دار بينهما أمام المحكمة العامة في منطقة جازان .
وقالت مصادر بحسب “المدينة” أن الشاب (ن. ف) قام بإطلاق طلقتين من مسدسه الخاص على عمه بعد قضية سب وقذف رفعها عليه عمه (ع. ي) وانتهت بتنازل الطرفين والصلح بينهما من قبل المحكمة، وأثناء خروجهما دار بينهما حديث أدى إلى مشادة أفضت إلى إخراج الشاب مسدسه من سيارته الخاصة وإطلاق الرصاص تجاه عمه.
وقالت المصادر إنه تم القبض على مُطلق النار بالقرب من فناء المحكمة العامة بجازان، ونقل المجني عليه عبر الاسعاف، ومازالت التحقيقات متواصلة حتى هذا الوقت لكشف ملابسات الحادث.
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