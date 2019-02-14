التنمية العقارية يوافق على تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول.. ويكشف التفاصيل

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول بقرض من الصندوق، وحلولها محل المقترض الأصلي، دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة.

وأعلن صندوق التنمية العقارية أن ذلك يأتي بهدف دعم المرأة السعودية وتمكينها من تملك مسكن باسمها، وتعزيز توجهات برنامج الإسكان في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% بنهاية 2020 وإلى 70% بحلول 2030.

ووافق الصندوق خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية (للعام المالي 2019)، الذي عقد برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة ماجد الحقيل، على نقل الرهن من عقار لآخر سواء داخل المدينة محل القرض، أو خارجه مع بقاء قيمة القرض، والموافقة أيضاً على نقل الرهن من عقار لم يكتمل إنشاؤه ولم تستكمل دفعاته إلى عقار مكتمل الإنشاء وجاهز للسكن لمن ثبت لديه ظروف صحية تمنعه عن استكمال البناء، والموافقة على نقل طلبات القروض التي صدرت لأصحابها موافقة ويرغبوا بالتنازل عنها لأحد أقاربهم شريطة أن تنطبق شروط الصندوق عليهم، كما تمت الموافقة على قرار تحويل طلب القرض الذي لا يزال على قائمة الانتظار من «اسم الشهيد أو المتوفى» إلى أحد الورثة أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى.

كما وافق الصندوق على اعتماد تحديث إستراتيجية الصندوق القادمة الهادفة للإسراع في تمكين المواطنين من تملك المساكن.

واطلع مجلس الصندوق على تحديث لإحصائية بعدد المستفيدين من برنامج القرض العقاري منذ بداية عام 2018 حتى الآن البالغ عددهم 62841 مستفيداً، مشيراً إلى متابعته سير مبادرة «القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة»، بعد إطلاقها في شهر نوفمبر 2018، وما تحقق من خطوات إيجابية في هذه المبادرة، إذ تجاوز عدد المستفيدين الـ 10 آلاف من العسكريين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.