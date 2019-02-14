بالصور.. محافظ صامطة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حمدي

أدّى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة وجموع المصلين، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف أحمد بن حسن أحمد حمدي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعقب صلاة الميت، بجامع عثمان بن عفان بإسكان مركز السهي التابعة لمحافظة صامطة، نقل المحافظ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل محافظ صامطة لأسرة الشهيد، تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، ومؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع محافظ صامطة، رئيس مركز السهي المكلف عبدالعزيز بن محمد حكمي، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين ومشايخ وأهالي المحافظة.

وكان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، رعى في الرابع من فبراير الجاري، فعَّاليات ملتقى الوفاء لأسر الشهداء، الذي نظمته جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة، والذي أقيم على مسرح غرفة جازان.

وتضمَّن الملتقى عددًا من المحاضرات المتخصصة، كما تم تدشين العديد من الخدمات التي تقدمها الجمعية مجانًا لأبناء وأسر الشهداء، إلى جانب توقيع الشراكات وتكريم المتعاونين مع الجمعية.

يُذكر أن القوات المسلحة تقوم بأدوار فاعلة في الدفاع عن المملكة مزودة بكل الإمكانات اللازمة لذلك من الأسلحة والعتاد المتطور، فضلًا عن حرصها على استمرار التدريب الفعال على أحدث الأساليب القتالية؛ حيث تنفذ من وقت إلى آخر العديد من العمليات المشتركة الميدانية للقضاء على التهديدات والحفاظ على أمن الوطن وتأمين خط الحدود الدولية والاتصالات الاستراتيجية بمشاركة القوات الخاصة للقوات البرية، وقوات مشاة البحرية، بالإضافة إلى التخطيط للعمليات المستقبلية وعمليات الإسناد اللوجستي، وذلك بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة، الأمر الذي يلقى إشادة من جميع المواطنين.