السعودية تستضيف الشهر المقبل القمة العالمية الرابعة لسلامة المرضى

تستضيف المملكة العربية السعودية، القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى، خلال الفترة من 2 إلى 3 مارس 2019 في محافظة جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وستستعرض أكثر من 50 دولة العديد من المحاور خلال القمة أبرزها، التغطية الشاملة للرعاية الصحية والاقتصادية بشأن سلامة المرضى.

وستتركز المناقشات في هذا المحور على تكامل «سلامة المرضى»، مع استهداف التغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى العبء الاقتصادي الناجم عن الأحداث السلبية التي يمكن الوقاية منها، بجانب التعرف على أثر انخفاض الميزانية على مبادرات «سلامة المرضى»، والاستراتيجيات المُتبعة للتغلب بفعالية على تلك التحديات الاقتصادية، والعمل على تنفيذ التوصيات بشأن «سلامة المرضى» ذات الصلة بالهياكل والممارسات والعمليات ذات المغزى، والقابلة للتكيّف في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل (LMIC).

وتعدّ هذه القمة إحدى أهم المبادرات الداعمة لسلامة المرضى على المستوى الدولي والأولى من نوعها في المنطقة، حيث ستحظى بمشاركة دولية واسعة، من خلال حضور عديد من وزراء الصحة في أكثر من 50 دولة، والمدير العامّ لمنظمة الصحة العالمية، وخبراء ومختصين في مجال السلامة وبالأخص سلامة المرضى.

كما تُعدّ المرة الأولى التي يتم فيها استضافة قمة وزارية لسلامة المرضى بهذا الحجم في المنطقة.

الجدير بالذكر أن، «سلامة المرضى» تعد إحدى أهم أولويات منظومة الصحة بوصفها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية، كما أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعد إحدى مبادرات منظومة الصحة لتحسين الرعاية الصحية، وإنفاذًا لإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، حيث يُمثل المركز المرجعية الوطنية في جميع الأمور المتعلقة بسلامة المرضى والحدّ من الأخطاء الطبية، ويعمل على وضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، والتأكّد من تناغمها مع مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي.

