«التعليم» تعلن أسماء الفرق الفائزة في أولمبياد الروبوت بقطاع البنات

أعلنت وزارة التعليم -ممثلة بإدارة النشاط- أسماء الفرق الفائزة في قطاع البنات في الأولمبياد الوطني للروبوت «مسابقة الفيرست ليقو» والمقام بمنطقة القصيم.

وحصد فريق روبوتكس بالمدينة المنورة كأس البطولة محقّقًا المركز الأول، وحلّ فريق المنطقة الشرقية Robass بالمركز الثاني، وفريق محافظة الأحساء Beyand the stars grow بالمركز الثالث.

وفي فئة أداء الروبوت، حقق فريق أجيال الحضارة بتعليم الرياض المركز الأول، وفريق KAMS بتعليم تبوك المركز الثاني.

وبشأن جوائز المسابقة، حصد فريق صنّاع الروبوت بتعليم جدة، جائزة الفريق الصاعد، وفريق طيبة orbit بتعليم المدينة المنورة جائزة البرمجة، وفريق starts of the earth بتعليم جدة، جائزة الاستراتيجية والابداع، وفريق RGR team بتعليم جازان جائزة الإلهام، وفريق أوربون بتعليم القصيم جائزة العمل الجماعي، وفريق PIN POT بتعليم الشرقية جائزة الاحتراف الكريم، وفريق Destinies بتعليم الرياض جائزة البحث العلمي، وفريق SPACE TEAM بتعليم الخرج جائزة الحل الإبداعي، وفريق الإصرار والإدارة القوية بتعليم الطائف جائزة العرض التقديمي، وفريق بيلاتركس بتعليم جدة جائزة التصميم الميكانيكي.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ يرعى الإثنين المقبل، «ملتقى البحث العلمي»، والذي تنظمه عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود، تحت عنوان «الاستثمار في البحث العلمي.. فرص وتحديات»، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالشأن العلمي في المملكة.

وقال عميد البحث العلمي بجامعة الملك سعود، رئيس الملتقى الدكتور خالد الحميزي، إن الملتقى يستمرّ 4 أيام؛ ويهدف إلى عرض ومناقشة فرص الاستثمار في البحث العلمي وإثراء الاقتصاد المعرفي، بالنظر في الأولويات البحثية الوطنية المتخصصة والهادفة لتوظيف المخرجات البحثية من جامعة الملك سعود بما يخدم وطننا الغالي، ويحقق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد المعرفي.

وبيّن الحميزي أن الملتقى يهدف كذلك إلى مناقشة كل الآليات الممكنة للاستفادة من نتائج ومخرجات البحوث العلمية في جميع التخصصات، وتعظيم أثرها في مواجهة التحديات التي يواجهها مجتمعنا، ويقدم الحلول التي تُسهم في التنمية، وسيضم الملتقى ندوة رئيسة تتبع حفل الافتتاح، يشارك فيها متحدثون من داخل وخارج المملكة، تركز على مشكلة البحث العلمي في الدول العربية وضعف تأثيره.