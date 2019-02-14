ثقافي / كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في مؤتمر الكشفية وحماية البيئة



وادي الدواسر 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

اختتمت إدارة وكشافة التعليم بمحافظة وادي الدواسر أمس, مشاركتها في المؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة", الذي عُقد بالرياض خلال الفترة 7 - 8 / 6 / 1440هـ ، وشارك فيه نخبة من كشافة العالم ومن المهتمين بالشأن البيئي .

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري, أن مشاركة الإدارة وكشافتها بهدف المشاركة بفعالية مع منظومة العمل لإنجاح المؤتمر والاستفادة من الخبرات المشاركة والأبحاث العلمية والتجارب العالمية التي تناولها المؤتمر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين القيادات الكشفية بالمحافظة والمشاركين من داخل وخارج المملكة .

وبارك العُمري جهود جمعية الكشافة في تأهيل ممارسين للاهتمام بالعمل البيئي بمختلف قطاعات الجمعية ومنها التعليم، مثنياً على الفعاليات والبرامج المتواصلة التي تقوم بها الجمعية من خلال قطاعاتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة لخدمة البيئة .

// انتهى //

19:18ت م

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وادي الدواسر 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساختتمت إدارة وكشافة التعليم بمحافظة وادي الدواسر أمس, مشاركتها في المؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة", الذي عُقد بالرياض خلال الفترة 7 - 8 / 6 / 1440هـ ، وشارك فيه نخبة من كشافة العالم ومن المهتمين بالشأن البيئي .وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري, أن مشاركة الإدارة وكشافتها بهدف المشاركة بفعالية مع منظومة العمل لإنجاح المؤتمر والاستفادة من الخبرات المشاركة والأبحاث العلمية والتجارب العالمية التي تناولها المؤتمر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين القيادات الكشفية بالمحافظة والمشاركين من داخل وخارج المملكة .وبارك العُمري جهود جمعية الكشافة في تأهيل ممارسين للاهتمام بالعمل البيئي بمختلف قطاعات الجمعية ومنها التعليم، مثنياً على الفعاليات والبرامج المتواصلة التي تقوم بها الجمعية من خلال قطاعاتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة لخدمة البيئة .// انتهى //19:18ت م0233

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