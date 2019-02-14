السعودية اليوم / تعليم جازان يحقق المركز الأول في جائزة التعليم للتميز على مستوى المملكة



جيزان 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان, خمسة مراكز متقدمة في جائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها التاسعة, وذلك عن المبادرات التي قدمها منسوبوها الفائزون بفئات الجائزة محققة بذلك المركز الأول على مستوى مناطق المملكة ومحافظاتها التعليمية.

جاء ذلك عقب إعلان أسماء الفائزين والفائزات خلال الحفل الذي نظمته لجنة الجائزة مساء أمس على مسرح وزارة التعليم، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ .

وحصل المشرف التربوي بمكتب تعليم محافظتي أحد المسارحه و الحرث أحمد بن يحيى عطيف على المركز الأول في فئة المشرف التربوي , وحصل المعلمان علي بن محمد حكمي على المركز الثامن و محمد بن علي صلوي على المركز العاشر في فئة المعلم المتميز ، كما حققت المدرسة الثانوية الخامسة وقائدتها غادة بنت محمد بريك المركز الثامن في فئة العمل التطوعي ، فيما حققت الطالبة روضة بنت علي باعشن المركز الثامن في فئة الطالبة المتميزة ، كما كرم معالي الوزير, الابتدائية الثانية ‫التابعة لمكتب تعليم فرسان على تحقيقها مستويات متقدمة في دراسة الاتجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم " TIMSS 2015 ".

وأرجع مدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن الأحوس الفضل بعد الله تعالى في تحقيق هذا الإنجاز, للمتابعة المتواصلة والتوجيهات الدائمة التي تحظى بها الإدارة من سمو أمير منطقة جازان, وسمو نائبه، مقدماً التهنئة للفائزين والفائزات بهذه المراكز المتقدمة التي جاءت تأكيداً على إتقانهم مفردات الإبداع والتميز ودلالة على متانة المخرجات التربوية التعليمية بالمنطقة.

// انتهى //

19:05ت م

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جيزان 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان, خمسة مراكز متقدمة في جائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها التاسعة, وذلك عن المبادرات التي قدمها منسوبوها الفائزون بفئات الجائزة محققة بذلك المركز الأول على مستوى مناطق المملكة ومحافظاتها التعليمية.جاء ذلك عقب إعلان أسماء الفائزين والفائزات خلال الحفل الذي نظمته لجنة الجائزة مساء أمس على مسرح وزارة التعليم، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ .وحصل المشرف التربوي بمكتب تعليم محافظتي أحد المسارحه و الحرث أحمد بن يحيى عطيف على المركز الأول في فئة المشرف التربوي , وحصل المعلمان علي بن محمد حكمي على المركز الثامن و محمد بن علي صلوي على المركز العاشر في فئة المعلم المتميز ، كما حققت المدرسة الثانوية الخامسة وقائدتها غادة بنت محمد بريك المركز الثامن في فئة العمل التطوعي ، فيما حققت الطالبة روضة بنت علي باعشن المركز الثامن في فئة الطالبة المتميزة ، كما كرم معالي الوزير, الابتدائية الثانية ‫التابعة لمكتب تعليم فرسان على تحقيقها مستويات متقدمة في دراسة الاتجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم " TIMSS 2015 ".وأرجع مدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن الأحوس الفضل بعد الله تعالى في تحقيق هذا الإنجاز, للمتابعة المتواصلة والتوجيهات الدائمة التي تحظى بها الإدارة من سمو أمير منطقة جازان, وسمو نائبه، مقدماً التهنئة للفائزين والفائزات بهذه المراكز المتقدمة التي جاءت تأكيداً على إتقانهم مفردات الإبداع والتميز ودلالة على متانة المخرجات التربوية التعليمية بالمنطقة.// انتهى //19:05ت م0232

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