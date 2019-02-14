السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير هيئة السياحة والوفد المشارك في ملتقى ألوان السعودية 2018



عرعر 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد عبدالرحمن الزمام ، يرافقه وفد السياحة المشارك في ملتقى ألوان

وتسلم سموه خلال الاستقبال تقرير عن المشاركة في الملتقى من خلال المشاركة بجناح يضم عدداً من الصور الفوتوغرافية حول التنوع الذي تتميز به منطقة الحدود الشمالية بمواقعها الأثرية والتاريخية والسياحية والبيئية .

واطلع سموه على جهود الهيئة في مجال التنمية السياحية في المنطقة، والفعاليات التي ستقيمها الهيئة في المنطقة, مشيداً بمشاركة وفد السياحة المشارك في ملتقى ألوان السعودية 2018 .

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية باهتمام القيادة الحكيمة بتنمية القطاع السياحي, وذلك باعتماد قطاع السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

من جانبه أعرب الزمام باسم منسوبي هيئة السياحة بالمنطقة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه ببرامج الهيئة, مؤكداً أن مصوري المنطقة أسهموا عبر عدساتهم في نقل جانب من جماليات المقومات السياحية في المنطقة وتنوعها البيئي الفريد وتراثها العريق .

// انتهى //

18:38ت م

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عرعر 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد عبدالرحمن الزمام ، يرافقه وفد السياحة المشارك في ملتقى ألوان السعودية 2018.وتسلم سموه خلال الاستقبال تقرير عن المشاركة في الملتقى من خلال المشاركة بجناح يضم عدداً من الصور الفوتوغرافية حول التنوع الذي تتميز به منطقة الحدود الشمالية بمواقعها الأثرية والتاريخية والسياحية والبيئية .واطلع سموه على جهود الهيئة في مجال التنمية السياحية في المنطقة، والفعاليات التي ستقيمها الهيئة في المنطقة, مشيداً بمشاركة وفد السياحة المشارك في ملتقى ألوان السعودية 2018 .ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية باهتمام القيادة الحكيمة بتنمية القطاع السياحي, وذلك باعتماد قطاع السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.من جانبه أعرب الزمام باسم منسوبي هيئة السياحة بالمنطقة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه ببرامج الهيئة, مؤكداً أن مصوري المنطقة أسهموا عبر عدساتهم في نقل جانب من جماليات المقومات السياحية في المنطقة وتنوعها البيئي الفريد وتراثها العريق .// انتهى //18:38ت م0214

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