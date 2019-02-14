السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة: مشاريع الرياض التنموية امتداد جوهري لعطاءات قائد نهضتنا

الباحة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس
أكّد معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, أنّ المشاريع التي افتتحها ووضع حجر الأساس لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تعدّ امتدادًا جوهريًّا لعطاءات قائد نهضتنا، وتجسيدًا لاهتمام قيادتنا الرّشيدة بعجلة التّنمية، واستشرافًا لمستقبل وطننا الزاهر، ومرآة لما وصل إليه من تقدّم وازدهار.
ووصف معاليه تلك المشاريع بـ"المنجزات النوعيّة المحمّلة بالخير والنّماء والعطاء، لتضاف إلى ما سبقها من مشاريع طموحة للدّفع بعجلة التّنمية في هذه الأرض المباركة", مشيرًا إلى أنّ المتأمّل في حجم تلك المشاريع وتنوّعها, فضلاً عن المبالغ المقدّرة لإنجازها يدرك تمامًا أنّ منطقة الرياض بمحافظاتها مُقْدمة على تحوّل تأريخي، ومرحلة مفصليّة في عالم الاستثمار والاقتصاد؛ فضلا عمّا تحمله تلك المشاريع؛ من أبعاد ثقافيّة، وجوانب اجتماعيّة، وصحيّة، ورياضية.
واكد أنّ جملة تلك المشاريع تعدّ ثمرة من الثّمار اليانعة التي تقدّمها القيادة الرشيدة لهذا الوطن الغالي، كما تعدّ -بالتوازي مع ما نشهده من نهضة تنمويّة شاملة- قفزة نوعيّة في عالم الاستثمار الأمثل, لتعزيز عجلة التنمية في المملكة؛ لتحقيق ما نصبوا إليه من مستقبل واعد، وغدٍ مشرق، وفق رؤية المملكة 2030.
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