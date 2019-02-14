السعودية اليوم / مستشفى الملك خالد للعيون يفوز بجائزة وزير الصحة للمبادرات التطوعية النوعية



الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

حصل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على جائزة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة للمبادرات التطوعية النوعية التي أطلقها تحت شعار " العيون لكم".

ونفذت مبادرة "العيون لكم" في مدينة حائل وهدفت إلى الوصول للمريض في مقر إقامته وتقليص مدة قوائم الانتظار للمراجعين وشملت المبادرة علاج 100 حالة تضمنت 40 عملية الساد مع زراعة العدسة، إضافة إلى حقن 50 مريضًا بحقن الأفاستن لمرضى اعتلال الشبكية السكري وصاحب الحملة برامج للتوعية والتثقيف الصحي وتم تنفيذ المبادرة خلال يوم واحد وقام بها فريق متطوع من الأطباء والعاملين في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

وكان المستشفى قد أطلق حزمة من المبادرات التطوعية المصاحبة ضمن مبادرات "تطوعي صحة 2 لعام 2018" حيث كانت المبادرة الأولى تحت شعار "في غمضة عين" للتوعية بخطورة أقلام الليزر وهدفت لتوعية 1000 طالب وطبقت في أربع مدارس في مدينة الرياض، أما المبادرة الثانية فقد نفذت تحت شعار "سلامة عينيك" وهدفت لنشر الوعي الصحي للوقاية من إصابات العين وكيفية إجراء الإسعافات الأولية وطبقت في قطار الرياض وتم توعية 300 عامل.

والمبادرة الثالثة "بعينيك نهتم" ركزت على نشر ثقافة الاهتمام بالعين وإجراء الكشف الوقائي واستفاد من تلك المبادرة 300 مواطن.

وأطلقت المبادرة الرابعة تحت شعار "ساعدني لأرى" وهدفت لنشر ثقافة التبرع بالقرنية ومساعدة المرضى الذين هم بحاجة لها ونظمت في مدينة الرياض ونجحت المبادرة في الحصول على أكثر من 350 متبرعًا للقرنية.

// انتهى //

18:33ت م

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الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسحصل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على جائزة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة للمبادرات التطوعية النوعية التي أطلقها تحت شعار " العيون لكم".ونفذت مبادرة "العيون لكم" في مدينة حائل وهدفت إلى الوصول للمريض في مقر إقامته وتقليص مدة قوائم الانتظار للمراجعين وشملت المبادرة علاج 100 حالة تضمنت 40 عملية الساد مع زراعة العدسة، إضافة إلى حقن 50 مريضًا بحقن الأفاستن لمرضى اعتلال الشبكية السكري وصاحب الحملة برامج للتوعية والتثقيف الصحي وتم تنفيذ المبادرة خلال يوم واحد وقام بها فريق متطوع من الأطباء والعاملين في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.وكان المستشفى قد أطلق حزمة من المبادرات التطوعية المصاحبة ضمن مبادرات "تطوعي صحة 2 لعام 2018" حيث كانت المبادرة الأولى تحت شعار "في غمضة عين" للتوعية بخطورة أقلام الليزر وهدفت لتوعية 1000 طالب وطبقت في أربع مدارس في مدينة الرياض، أما المبادرة الثانية فقد نفذت تحت شعار "سلامة عينيك" وهدفت لنشر الوعي الصحي للوقاية من إصابات العين وكيفية إجراء الإسعافات الأولية وطبقت في قطار الرياض وتم توعية 300 عامل.والمبادرة الثالثة "بعينيك نهتم" ركزت على نشر ثقافة الاهتمام بالعين وإجراء الكشف الوقائي واستفاد من تلك المبادرة 300 مواطن.وأطلقت المبادرة الرابعة تحت شعار "ساعدني لأرى" وهدفت لنشر ثقافة التبرع بالقرنية ومساعدة المرضى الذين هم بحاجة لها ونظمت في مدينة الرياض ونجحت المبادرة في الحصول على أكثر من 350 متبرعًا للقرنية.// انتهى //18:33ت م0209

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