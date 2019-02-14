السعودية اليوم / بلدية البرك تنفذ جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية ..



محايل 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

نفذت بلدية البرك أمس جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط سكن حولته عماله آسيوية لمستودع للمواد الغذائية ، وتم إغلاق المحل وفرض عدد من المخالفات بحق محلات مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية .

وأكد رئيس البلدية حسين بن علي رجب ، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية وتصنيعها، لضمان الصحة العامة.

// انتهى //

18:31ت م

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محايل 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسنفذت بلدية البرك أمس جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية.وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط سكن حولته عماله آسيوية لمستودع للمواد الغذائية ، وتم إغلاق المحل وفرض عدد من المخالفات بحق محلات مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية .وأكد رئيس البلدية حسين بن علي رجب ، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية وتصنيعها، لضمان الصحة العامة.// انتهى //18:31ت م0208

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