

محايل 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

أزالت بلدية محايل أمس, عدداً من التعديات على مساحة 40 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بعدد من المواقع، بعد أن قام عدد من المواطنين بعمل حواجز ترابية .

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع, أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

// انتهى //

18:25ت م

0207



محايل 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأزالت بلدية محايل أمس, عدداً من التعديات على مساحة 40 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بعدد من المواقع، بعد أن قام عدد من المواطنين بعمل حواجز ترابية .وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع, أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //18:25ت م0207

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية محايل تزيل تعديات على أراضي حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.