السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يدشن مقر مكافحة التسول الجديد بالمنطقة



حائل 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, مقر مكافحة التسول بمنطقة حائل.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد, ومدير جوازات منطقة حائل اللواء مشبب القحطاني, ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد, وعدد من المسئولين .

وتجول الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في مقر مكافحة التسول, واطلع على مايحتويه من أقسام ومكاتب إدارية .

وفي نهاية الجولة وجه سمو نائب أمير منطقة حائل, بدراسة الحالات وإيجاد حلول لها, حاثاً الجهات ذات العلاقة على بذل جهود مضاعفة والتعاون والتكامل بما يحد من ظاهرة التسول في المنطقة.

// انتهى //

18:19ت م

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حائل 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, مقر مكافحة التسول بمنطقة حائل.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد, ومدير جوازات منطقة حائل اللواء مشبب القحطاني, ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد, وعدد من المسئولين .وتجول الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في مقر مكافحة التسول, واطلع على مايحتويه من أقسام ومكاتب إدارية .وفي نهاية الجولة وجه سمو نائب أمير منطقة حائل, بدراسة الحالات وإيجاد حلول لها, حاثاً الجهات ذات العلاقة على بذل جهود مضاعفة والتعاون والتكامل بما يحد من ظاهرة التسول في المنطقة.// انتهى //18:19ت م0202

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