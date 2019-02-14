في حى الكعكية بمكة المكرمة: “القبض على متسول وبحوزته مبلغ مالى كبير”

قامت دوريات حفظ الأمن صباح اليوم 13-2-2019 الموافق الأربعاء،بالقبض على متسول تواجد داخل سوق الخضار بمكة المكرمة في حي الكعكية،وبتفتيشه تم العثور على مبلغ أكثر من 11 ألف ريال سعودي غير معلوم مصدرها.

المتسول الذي أٌلقي القبض عليه يحمل الجنسية البرماوية، حيث يصل عدد الذي يحملون هذه الجنسية داخل الأراضى السعودية لأكثر من 600 ألف شخص، وتم إعداد محضر بالواقعة وتم أخذ المتسول والمبلغ المالى لقسم شرطة حى الكعكية.

ويعد حي الكعكية، حي سكني يقع في جنوب مكة المكرمة، ومن خلاله يمر الطريق الوحيد الذي يؤدى إلى جنوب المملكة، وتمت تسميته بالكعكية نسبة إلى عبد الله كعكى وهو مالك ذلك المخطط السكني، وكذلك يحمل أحد شوارع الحي اسمه.

ويشهد سوق الخضار في مكة المكرمة في الفترة الأخيرة إشرافاً ومراقبة بالكاميرات لمتابعة سير عملية البيع والشراء على مدار الساعة، وللتأكد من عملية التنظيف الدورية ومعاقبة من يرمي بالمخلفات داخل السوق.

ويعد سوق الخضار والفاكهة فى مكة المكرمة في حي الكعكية أكبر أسواق المملكة من حيث حركة البيع والشراء، ويشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على مدار الساعة، وتسيطر عليه العمالة الأجنبية.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم القيام سابقاً فى يوليو العام الماضى بعمليات تحسين لسوق الخضار والفاكهة بحي الكعكية من أجل جعله مناسباً كمكانٍ يكتظ بنسبة عالية من الوافدين للشراء، وإليكم الآن بعض الصور الأخيرة من مشروع صيانة سوق الخضار والفواكه المركزي بحي الكعكية فى مكة المكرمة.