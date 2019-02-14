الكشف الإلكتروني عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة .. وخطوات التجديد الإلكترونى

من خلال الموقع الإلكتروني للجوازات السعودية، يُمكنك ببساطة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهاء الإقامة ومعرفة موعد التجديد، وذلك من خلال إدخال رقم الإقامة الخاص بك وذلك في عدة خطوات بسيطة وسهلة من خلال الإنترنت، ودون الحاجة إلى الحساب عشوائياً أو النزول خصيصاً إلى أماكن الاستعلام العديدة، والتي قد قامت الداخلية السعودية بتفعٌيل تلك الخدمة، لخدمة جميع المواطنين الوافدين سواء للعمل أو للزيارة، ومعرفة موعد وتاريخ انتهاء الإقامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الإقامة أو العودة سالماً للوطن.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية:

يُمكنك الكشف عن الإقامة إلكترونياً، ويمكنك أيضا تجديد الإقامة أو دفع الرسوم إلكترونياً، وذلك من خلال موقع أبشر والذي يقدم خدمات عديدة تهم جميع الوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وبالنسبة للاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال إتباع الخطوات القليلة القادمة:

1- من خلال الدخول لموقع أبشر الإلكتروني من هنا، والذي بمجرد الضغط عليه سوف يتم فتح وزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية.

2- اختر الاستعلامات الالكترونية، والتي سوف تجدها مُفعلة.

3- قم بكتابة رقم الإقامة.

4- اكتب الرمز المائي بطريقة صحيحة ثم الضغط على عرض.

سوف تفتح صفحة جديدة بجميع البيانات الخاصة بك.

خطوات تجديد الإقامة الكترونياً:

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

وكما ذكرنا سابقًا، ومن خلال موقع أبشر يُمكنك تجديد الإقامة أيضاً وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على الصفحة الإلكترونية أبشر.

2- تسجيل الاسم كمستخدم جديد في حالة أول مرة لاستعمال خدمات الموقع، أو كتابة اسم المستخدم ورمز الدخول في حاله كنت من مستخدمي الموقع سابقاً.

3- اختر الخدمات الإلكترونية.

4- اختر الجوازات.

5- ثم اختر تجديد الإقامة.

6- بعد الخطوة السابقة سوف تظهر صفحة بجميع بيانات العاملين لديك.

7- اختر اسم العامل، وسوف تظهر جميع بيانات العامل مثل حاله الإقامة وتاريخ انتهاء الإقامة وهكذا من المعلومات الاخري التي تخص ذلك العامل.

8- اختر مدة التجديد، ثم اضغط على تجديد.

وعن طريق إدراج رقم الحساب البنكي الخاص بك، سوف يتم تحصيل الرسوم الكترونياً ومن خلال موقع أبشر وبعد الضغط على كلمة تجديد سوف تظهر رسالة بإتمام العملية بنجاح، ثم اضغط على طريقة إستلام وثيقة التجديد سواء بالبريد أو من خلال مكاتب الجوازات المختلفة.