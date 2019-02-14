أسعار المخالفات المرورية فى السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية

يبحث ملايين المواطنين السعوديين عن أسعار المخالفات المرورية، وهذا الأمر يهم أيضاً المغتربين المقيمين فى المملكة الذين يمتلكون سيارة، وبالطبع لا تعامل كل المخالفات بنفس المقدار، فالعقوبة والغرامة تتناسب طردياً مع شدة المخالفة، فالوقوف بسيارتك فى مكان غير مخصص للوقوف يُغرمك مبلغ وقدره 150 ريال تقريباً أما طمس معالم سيارتك يُكلفك 10 ألاف ريال وأكثر، وقد وفرت وزارة الداخلية السعودية خدمة الإستعلام الإلكتروني عن أسعار المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر للتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم، ونوضح معكم فى هذا المقال جميع أسعار المخالفات المرورية بمختلف أنواعها، فإلى نص المقال.

أسعار المخالفات المرورية

كما ذكرنا لكم فإن وزارة الداخلية السعودية أتاحت معظم خدماتها بأحدث الوسائل الإلكترونية وقد وأُتيح هذا أيضاً فيما يخص المخالفات المرورية بشكل تفصيلي عبر بوابة أبشر الإلكترونية، ويتم تقسيم أسعار المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية على سبع جداول نوضحها لكم كالتالى:

القائمة الأولى المخالفات ( من 500 إلى 900 ريال)

عدم وجود رخصة للقيادة.

عدم توفر لوحة خلفية.

السير فى الطرق عكس الإتجاه المحدد للسير.

عدم الإلتزام بالسرعة المخصصة.

عدم الإلتزام بالوقوف عند إشارات الوقوف.

عدم إتباع تعليمات رجل الأمن.

القائمة الثانية المخالفات ( من 300 إلى 500 ريال)

استخدام سيارة تلوث البيئة، ويتم فى هذه الحالة حجز السيارة.

استخدام السيارة فى أمور لم تُخصص للرخصة.

عدم الالتزام بإشارات الطريق.

استخدام السيارة ورخصتها منتهية الصلاحية.

القائمة الثالثة المخالفات ( من150 إلى 300 ريال)

عدم فحص السيارة بشكل دورى.

تعمد عدم اتباع التعليمات فيما يخص قواعد استخدام أنوار التلاقي.

عدم اتباع التعليمات اللازمة لإيقاف السيارة في حالات الطوارئ على الطرق الرئيسية.

عدم توفر رخصة القيادة أو رخصة السيارة.

عدم استخدام حزام الأمان.

القائمة الرابعة المخالفات ( من 100 إلى 150 ريال)

إلقاء الأشياء من السيارة في الشارع.

عدم وجود لوحة أمامية.

القيادة بشكل بطىء متعمد وإعاقة السير فى الطريق.

عدم توفر وثيقة تأمين.

القائمة الخامسة المخالفات ( من 1000 إلى 2000 ريال)

وقوف السيارة على خط السكك الحديدية.

رفض السائق ‘طاء رخص السيارة والقيادة للأشخاص المصرح لهم بالاطلاع عليها.

عدم استخدام الخوذة للدراجة النارية.

القائمة السادسة المخالفات ( من 3000 إلى 6000 ريال)

وجود لوحة على السيارة غير عائدة إليها وتخص غيرها، ويتم فى هذه الحالة حجز السيارة.

استخدام تجهيزات في السيارة مثل ما يتم إستخدامه فى المركبات الرسمية، ويتم فى هذه الحالة حجز السيارة.

عدم انتظار حافلات النقل المدرسي وتجاوزها أثناء نزول أو صعود الطلاب.

السير وعدم الوقوف وتجاوز الإشارة الحمراء.

القائمة السابعة المخالفات ( من 5000 إلى 10000 ريال)

طمس معالم السيارة لعدم التعرف عليها.

القيادة أثناء تعاطى المخدرات والعقاقير الممنوعة.

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