199 مخالفة للتوطين خلال أسبوع بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلا بمكاتب جدة والقنفذة والليث ورابغ والطائف ومكة المكرمة 977 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الحالي، ضبطت 199 مخالفة للتوطين. وأوضح مدير العلاقات والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مشعل القرشي لـ «مكة» أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية بمنطقة مكة المكرمة وجميع المحافظات التابعة لها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة سوق العمل وتهيئة المزيد من فرص الالتحاق بالقطاع الخاص للسعوديين والسعوديات. ودعا القرشي الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها في قطاع العمل، وذلك عبر تطبيق «معا للرصد» المتاح في الأجهزة الذكية، أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد 19911.



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