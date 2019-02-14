أمير مكة بالنيابة يزور أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة. واطلع خلال جولته في مرافق الأكاديمية يرافقه مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر على قاعات التدريب، وأجهزة محاكاة الطيران المتحركة والثابتة، ومحطات الحاسب الآلي للتدريب الذاتي وأجهزة نظام الملاحة. كما استمع إلى شرح عن برامج التدريب في الأكاديمية التي تتم طبقا لنظم الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، وفق أفضل المواصفات وأعلى المعايير الدولية، الأمر الذي أهل الأكاديمية للحصول على ترخيص واعتراف من شركتي بوينج وإيرباص بالأكاديمية، كمركز عالمي لتقديم برامج تدريب الطيارين المتقدمة، ونظام إدارة الجودة وصيانة الأجهزة، إلى جانب التراخيص الدولية التي حصلت عليها الأكاديمية من المملكة المتحدة، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية "اياسا". وزار مبنى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وتجول في مرافقه.



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