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نفذ الدفاع المدني بمحافظة رابغ، اليوم، تجربه فرضية في محطة توليد كهرباء المحافظة بمشاركة كافة الجهات المعنية.
وبدأ سيناريو التجربة بورود بلاغ إلى مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة؛ مما استدعى توجيه فرق الدفاع المدني والفرق المساندة.
وتم تمرير البلاغ لكافة الجهات المعنية مثل "الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والشؤون الصحية والمرور".
وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: الحادث الافتراضي كان عبارة عن انهيار في عزل المحول مما أدى إلى نشوب حريق، وتمت مباشرة فرق الإطفاء في عمليات إخماد الحريق والحد من انتشاره.
وأضاف: تمت عمليات إخلاء منطقة الحريق من الموجودين من قبل فرق الإنقاذ وعملت الدوريات الأمنية على منع الدخول لمنطقة الحادث، بينما تمركزت الفرق الإسعافية من قبل الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية من منطقة الحريق، ونتج عن الحادث من خلال سيناريو التجربة الفرضية إصابة ثلاثة أشخاص تلقوا العلاج عن طريق الهلال الأحمر في موقع الحادث.
وأردف: التجارب الفرضية تعد أحد أهم الفعاليات التي ينفذها الدفاع المدني بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، بحسب نوع ومكان التجربة. والهدف منها الوقوف على الاستعداد والتدريب على حوادث يتم تحديدها ووضع السيناريو لها مسبقاً.
على صعيد آخر افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، البرنامج التدريبي "ساعة عمل" الذي تنظمه الإدارة العامة لمدني جدة ضمن الأنشطة والبرامج التدريبية على رأس العمل، يهدف إلى تطوير الأداء تحت مسمى "ساعة معرفة" بمشاركة الكوادر المتخصصة بالهيئات العلمية "الجامعات – الكليات- المعاهد"، وكذلك من منسوبي الدفاع المدني والمؤسسات المتخصصة في مجال أعمال الدفاع المدني.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء المعرفي والمهاري وكفاءة منظومة العمل الإداري والمالي لكافة منسوبي مدني جدة، ويستمر البرنامج "ساعة معرفة" لمدة ثلاثة أشهر حسب الجدول الزمني المقرر.
إصابة 3 أشخاص في تجربة فرضية نفذها "مدني رابغ"عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-02-14
نفذ الدفاع المدني بمحافظة رابغ، اليوم، تجربه فرضية في محطة توليد كهرباء المحافظة بمشاركة كافة الجهات المعنية.
وبدأ سيناريو التجربة بورود بلاغ إلى مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة؛ مما استدعى توجيه فرق الدفاع المدني والفرق المساندة.
وتم تمرير البلاغ لكافة الجهات المعنية مثل "الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والشؤون الصحية والمرور".
وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: الحادث الافتراضي كان عبارة عن انهيار في عزل المحول مما أدى إلى نشوب حريق، وتمت مباشرة فرق الإطفاء في عمليات إخماد الحريق والحد من انتشاره.
وأضاف: تمت عمليات إخلاء منطقة الحريق من الموجودين من قبل فرق الإنقاذ وعملت الدوريات الأمنية على منع الدخول لمنطقة الحادث، بينما تمركزت الفرق الإسعافية من قبل الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية من منطقة الحريق، ونتج عن الحادث من خلال سيناريو التجربة الفرضية إصابة ثلاثة أشخاص تلقوا العلاج عن طريق الهلال الأحمر في موقع الحادث.
وأردف: التجارب الفرضية تعد أحد أهم الفعاليات التي ينفذها الدفاع المدني بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، بحسب نوع ومكان التجربة. والهدف منها الوقوف على الاستعداد والتدريب على حوادث يتم تحديدها ووضع السيناريو لها مسبقاً.
على صعيد آخر افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، البرنامج التدريبي "ساعة عمل" الذي تنظمه الإدارة العامة لمدني جدة ضمن الأنشطة والبرامج التدريبية على رأس العمل، يهدف إلى تطوير الأداء تحت مسمى "ساعة معرفة" بمشاركة الكوادر المتخصصة بالهيئات العلمية "الجامعات – الكليات- المعاهد"، وكذلك من منسوبي الدفاع المدني والمؤسسات المتخصصة في مجال أعمال الدفاع المدني.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء المعرفي والمهاري وكفاءة منظومة العمل الإداري والمالي لكافة منسوبي مدني جدة، ويستمر البرنامج "ساعة معرفة" لمدة ثلاثة أشهر حسب الجدول الزمني المقرر.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
05:43 PM
السيناريو تضمّن انهيارًا في عزل المحول مما أدى لحريق
نفذ الدفاع المدني بمحافظة رابغ، اليوم، تجربه فرضية في محطة توليد كهرباء المحافظة بمشاركة كافة الجهات المعنية.
وبدأ سيناريو التجربة بورود بلاغ إلى مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة؛ مما استدعى توجيه فرق الدفاع المدني والفرق المساندة.
وتم تمرير البلاغ لكافة الجهات المعنية مثل "الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والشؤون الصحية والمرور".
وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: الحادث الافتراضي كان عبارة عن انهيار في عزل المحول مما أدى إلى نشوب حريق، وتمت مباشرة فرق الإطفاء في عمليات إخماد الحريق والحد من انتشاره.
وأضاف: تمت عمليات إخلاء منطقة الحريق من الموجودين من قبل فرق الإنقاذ وعملت الدوريات الأمنية على منع الدخول لمنطقة الحادث، بينما تمركزت الفرق الإسعافية من قبل الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية من منطقة الحريق، ونتج عن الحادث من خلال سيناريو التجربة الفرضية إصابة ثلاثة أشخاص تلقوا العلاج عن طريق الهلال الأحمر في موقع الحادث.
وأردف: التجارب الفرضية تعد أحد أهم الفعاليات التي ينفذها الدفاع المدني بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، بحسب نوع ومكان التجربة. والهدف منها الوقوف على الاستعداد والتدريب على حوادث يتم تحديدها ووضع السيناريو لها مسبقاً.
على صعيد آخر افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، البرنامج التدريبي "ساعة عمل" الذي تنظمه الإدارة العامة لمدني جدة ضمن الأنشطة والبرامج التدريبية على رأس العمل، يهدف إلى تطوير الأداء تحت مسمى "ساعة معرفة" بمشاركة الكوادر المتخصصة بالهيئات العلمية "الجامعات – الكليات- المعاهد"، وكذلك من منسوبي الدفاع المدني والمؤسسات المتخصصة في مجال أعمال الدفاع المدني.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء المعرفي والمهاري وكفاءة منظومة العمل الإداري والمالي لكافة منسوبي مدني جدة، ويستمر البرنامج "ساعة معرفة" لمدة ثلاثة أشهر حسب الجدول الزمني المقرر.
، إصابة 3 أشخاص في تجربة فرضية نفذها "مدني رابغ" ،
المصدر : الخليج 365
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