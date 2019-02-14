، محافظ الخرج يكرم شركة مياه "تانيا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد نيلها جائزة من ولي عهد الشارقة

كرّم محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، شركة مياه "تانيا" بمناسبة حصولها مؤخرًا على جائزة التميز الاقتصادي من ولي عهد إمارة الشارقة.

ومثل الشركة في الحفل سلمان بن عجيان آل كتاب، عضو مجلس الإدارة، والمهندس شويمي عجيان آل كتاب الرئيس التنفيذي للشركة.

وجاءت "تانيا" ضمن أفضل عشر منشآت خليجية في العام الميلادي 2018م، بعد منافسة امتدت تسعة أشهر من التصفيات، تخللتها زيارات متعددة بغرض التقييم، قبل تحديد قائمة الأفضلية من بين شركات دول الخليج.