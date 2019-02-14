، وزير السياحة اللبناني يثمن رفع حظر سفر السعوديين ،

- 1/2
- 2/2
أعرب وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان عن سعادته بقرار المملكة العربية السعودية المتعلق برفع الحظر عن سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان بعد انتهاء مسببات الحظر الأمنية.
ووجّه "كيدانيان" كل الشكر والتقدير للمملكة وسفيرها في لبنان على هذا القرار الإيجابي الداعم للقطاع السياحي في لبنان.
وقال: هذا القرار يعود بفائدة كبيرة على السياحة في لبنان وعلى اقتصاده.
وكشف عن بدء استعدادات وزارته لاستقبال جموع السعوديين المتوقع وصولهم فور تنفيذ القرار، مشيرًا إلى العمل على تشجيع السائح السعودي على العودة إلى لبنان من حيث حسن الاستقبال أو الترحيب به.
يذكر أن عام 1999 كان أكثر الأعوام في معدل زيارة السعوديين إلى لبنان بعدد فاق 1.5 مليون سائح، بالإضافة إلى وصول الاستثمار المباشر وغير المباشر على قطاع السياحة في لبنان إلى ذروته في هذا العام.
وزير السياحة اللبناني يثمن رفع حظر سفر السعوديينخالد خليل الخليج 365 2019-02-14
أعرب وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان عن سعادته بقرار المملكة العربية السعودية المتعلق برفع الحظر عن سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان بعد انتهاء مسببات الحظر الأمنية.
ووجّه "كيدانيان" كل الشكر والتقدير للمملكة وسفيرها في لبنان على هذا القرار الإيجابي الداعم للقطاع السياحي في لبنان.
وقال: هذا القرار يعود بفائدة كبيرة على السياحة في لبنان وعلى اقتصاده.
وكشف عن بدء استعدادات وزارته لاستقبال جموع السعوديين المتوقع وصولهم فور تنفيذ القرار، مشيرًا إلى العمل على تشجيع السائح السعودي على العودة إلى لبنان من حيث حسن الاستقبال أو الترحيب به.
يذكر أن عام 1999 كان أكثر الأعوام في معدل زيارة السعوديين إلى لبنان بعدد فاق 1.5 مليون سائح، بالإضافة إلى وصول الاستثمار المباشر وغير المباشر على قطاع السياحة في لبنان إلى ذروته في هذا العام.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
04:51 PM
كشف عن بدء إجراءات استقبال سائحي المملكة والترحيب بهم
أعرب وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان عن سعادته بقرار المملكة العربية السعودية المتعلق برفع الحظر عن سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان بعد انتهاء مسببات الحظر الأمنية.
ووجّه "كيدانيان" كل الشكر والتقدير للمملكة وسفيرها في لبنان على هذا القرار الإيجابي الداعم للقطاع السياحي في لبنان.
وقال: هذا القرار يعود بفائدة كبيرة على السياحة في لبنان وعلى اقتصاده.
وكشف عن بدء استعدادات وزارته لاستقبال جموع السعوديين المتوقع وصولهم فور تنفيذ القرار، مشيرًا إلى العمل على تشجيع السائح السعودي على العودة إلى لبنان من حيث حسن الاستقبال أو الترحيب به.
يذكر أن عام 1999 كان أكثر الأعوام في معدل زيارة السعوديين إلى لبنان بعدد فاق 1.5 مليون سائح، بالإضافة إلى وصول الاستثمار المباشر وغير المباشر على قطاع السياحة في لبنان إلى ذروته في هذا العام.
، وزير السياحة اللبناني يثمن رفع حظر سفر السعوديين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير السياحة اللبناني يثمن رفع حظر سفر السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.