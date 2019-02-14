، وزير السياحة اللبناني يثمن رفع حظر سفر السعوديين ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف عن بدء إجراءات استقبال سائحي المملكة والترحيب بهم

أعرب وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان عن سعادته بقرار المملكة العربية السعودية المتعلق برفع الحظر عن سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان بعد انتهاء مسببات الحظر الأمنية.

ووجّه "كيدانيان" كل الشكر والتقدير للمملكة وسفيرها في لبنان على هذا القرار الإيجابي الداعم للقطاع السياحي في لبنان.

وقال: هذا القرار يعود بفائدة كبيرة على السياحة في لبنان وعلى اقتصاده.

وكشف عن بدء استعدادات وزارته لاستقبال جموع السعوديين المتوقع وصولهم فور تنفيذ القرار، مشيرًا إلى العمل على تشجيع السائح السعودي على العودة إلى لبنان من حيث حسن الاستقبال أو الترحيب به.

يذكر أن عام 1999 كان أكثر الأعوام في معدل زيارة السعوديين إلى لبنان بعدد فاق 1.5 مليون سائح، بالإضافة إلى وصول الاستثمار المباشر وغير المباشر على قطاع السياحة في لبنان إلى ذروته في هذا العام.