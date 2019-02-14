محمد بن مسعود - الدمام - يحتوي على أكثر من 600 سيارة .. يعرض سيارات استخدمها خادم الحرمين تحتضن محافظة الدرعية غدًا الجمعة وبدعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية، مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية في موسمه الرابع، بإشراف الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية, حيث سيحظى المهرجان بعرض مميز لسيارات نادرة استخدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ شخصيًّا في مراحل حياته, وأكثر من 600 سيارة قديمة ونادرة تعود لمُلاك سعوديين من مختلف أنحاء المملكة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأكثر من 100 سيارة وملاك من مختلف دول العالم .

ويُقام المهرجان على مدى يومين، ويتضمن مزاداً كبيراً للسيارات النادرة, وسوقاً لقطع غيار السيارات القديمة وإكسسواراتها، ومسابقات أفضل سيارة كلاسيكية لفئات متنوعة من السيارات القديمة والنادرة بست وثلاثين فئة مختلفة وبأكثر من 120 جائزة للفائزين في أفضل السيارات المشاركة تحت تحكيم لجان مختصة في موقع الحدث الذي يشتمل على جلسات العائلات في الهواء الطلق وسيارات المطاعم (الفود ترك) والمقاهي ومسابقات خاصة بالأطفال في الساحات المحيطة بمنطقة البجيري التاريخية، مع توفر المواقف الواسعة لاستيعاب الجمهور .

"الدرعية" تحتضن مهرجان السيارات الكلاسيكية في موسمه الرابع .. غدًا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14 تحتضن محافظة الدرعية غدًا الجمعة وبدعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية، مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية في موسمه الرابع، بإشراف الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية, حيث سيحظى المهرجان بعرض مميز لسيارات نادرة استخدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ شخصيًّا في مراحل حياته, وأكثر من 600 سيارة قديمة ونادرة تعود لمُلاك سعوديين من مختلف أنحاء المملكة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأكثر من 100 سيارة وملاك من مختلف دول العالم .

ويُقام المهرجان على مدى يومين، ويتضمن مزاداً كبيراً للسيارات النادرة, وسوقاً لقطع غيار السيارات القديمة وإكسسواراتها، ومسابقات أفضل سيارة كلاسيكية لفئات متنوعة من السيارات القديمة والنادرة بست وثلاثين فئة مختلفة وبأكثر من 120 جائزة للفائزين في أفضل السيارات المشاركة تحت تحكيم لجان مختصة في موقع الحدث الذي يشتمل على جلسات العائلات في الهواء الطلق وسيارات المطاعم (الفود ترك) والمقاهي ومسابقات خاصة بالأطفال في الساحات المحيطة بمنطقة البجيري التاريخية، مع توفر المواقف الواسعة لاستيعاب الجمهور . 14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440 04:36 PM يحتوي على أكثر من 600 سيارة .. يعرض سيارات استخدمها خادم الحرمين يحتوي على أكثر من 600 سيارة .. يعرض سيارات استخدمها خادم الحرمين تحتضن محافظة الدرعية غدًا الجمعة وبدعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية، مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية في موسمه الرابع، بإشراف الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية, حيث سيحظى المهرجان بعرض مميز لسيارات نادرة استخدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ شخصيًّا في مراحل حياته, وأكثر من 600 سيارة قديمة ونادرة تعود لمُلاك سعوديين من مختلف أنحاء المملكة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأكثر من 100 سيارة وملاك من مختلف دول العالم .

ويُقام المهرجان على مدى يومين، ويتضمن مزاداً كبيراً للسيارات النادرة, وسوقاً لقطع غيار السيارات القديمة وإكسسواراتها، ومسابقات أفضل سيارة كلاسيكية لفئات متنوعة من السيارات القديمة والنادرة بست وثلاثين فئة مختلفة وبأكثر من 120 جائزة للفائزين في أفضل السيارات المشاركة تحت تحكيم لجان مختصة في موقع الحدث الذي يشتمل على جلسات العائلات في الهواء الطلق وسيارات المطاعم (الفود ترك) والمقاهي ومسابقات خاصة بالأطفال في الساحات المحيطة بمنطقة البجيري التاريخية، مع توفر المواقف الواسعة لاستيعاب الجمهور .

، "الدرعية" تحتضن مهرجان السيارات الكلاسيكية في موسمه الرابع .. غدًا ،

المصدر : الخليج 365

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