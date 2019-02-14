، إطلاق "مخدوم" لصيانة المركبات عند المواقيت والمداخل في الطائف ،

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أطلقَ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الطائف، مبادرة "مخدوم" للصيانة المتنقلة والثابتة عند مواقيت قرن المنازل ، ووادي محرم، ومداخل المحافظة، بمشاركة عدة جهات حكومية هي "أمانة الطائف، المرور ، أمن الطرق ، هيئة السياحة، الكلية التقنية" وبإشراف كامل من محافظة الطائف.
وشهدت انطلاقة المبادرة، اليوم الخميس، تواجد مدير المعهد الصناعي الثانوي بالطائف المهندس إبراهيم السفياني، ومنسق المبادرة لدى الجهات الحكومية، مشعل الحارثي، وقسم المحركات والمركبات باعتباره القسم المعني بالمبادرة، وممثلي الجهات.
تأتي هذه المبادرة كإحدى ثلاث مبادرات تشرف عليها محافظة الطائف وهي من ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"، والتي وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل بأن يكون موضوعها "تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة" .
وتم تجهيز ثلاث سيارات صيانة تحتوي على كل ما تحتاجه المركبات المتعطلة لصيانتها ووسائل السلامة، بالتنسيق المباشر مع "٩١١" لتلقي بلاغات الأعطال ومباشرتها في فترة وجيزة، وتوزيع بروشورات توعوية وإرشادية من قبل الجهات المشاركة، ووضع ملصق على كل سيارة تتم صيانتها.
إطلاق "مخدوم" لصيانة المركبات عند المواقيت والمداخل في الطائففهد العتيبي الخليج 365 2019-02-14
أطلقَ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الطائف، مبادرة "مخدوم" للصيانة المتنقلة والثابتة عند مواقيت قرن المنازل ، ووادي محرم، ومداخل المحافظة، بمشاركة عدة جهات حكومية هي "أمانة الطائف، المرور ، أمن الطرق ، هيئة السياحة، الكلية التقنية" وبإشراف كامل من محافظة الطائف.
وشهدت انطلاقة المبادرة، اليوم الخميس، تواجد مدير المعهد الصناعي الثانوي بالطائف المهندس إبراهيم السفياني، ومنسق المبادرة لدى الجهات الحكومية، مشعل الحارثي، وقسم المحركات والمركبات باعتباره القسم المعني بالمبادرة، وممثلي الجهات.
تأتي هذه المبادرة كإحدى ثلاث مبادرات تشرف عليها محافظة الطائف وهي من ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"، والتي وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل بأن يكون موضوعها "تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة" .
وتم تجهيز ثلاث سيارات صيانة تحتوي على كل ما تحتاجه المركبات المتعطلة لصيانتها ووسائل السلامة، بالتنسيق المباشر مع "٩١١" لتلقي بلاغات الأعطال ومباشرتها في فترة وجيزة، وتوزيع بروشورات توعوية وإرشادية من قبل الجهات المشاركة، ووضع ملصق على كل سيارة تتم صيانتها.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
04:15 PM
مبادرة ينفذها المعهد الصناعي الثانوي بمشاركة عدة جهات حكومية
أطلقَ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الطائف، مبادرة "مخدوم" للصيانة المتنقلة والثابتة عند مواقيت قرن المنازل ، ووادي محرم، ومداخل المحافظة، بمشاركة عدة جهات حكومية هي "أمانة الطائف، المرور ، أمن الطرق ، هيئة السياحة، الكلية التقنية" وبإشراف كامل من محافظة الطائف.
وشهدت انطلاقة المبادرة، اليوم الخميس، تواجد مدير المعهد الصناعي الثانوي بالطائف المهندس إبراهيم السفياني، ومنسق المبادرة لدى الجهات الحكومية، مشعل الحارثي، وقسم المحركات والمركبات باعتباره القسم المعني بالمبادرة، وممثلي الجهات.
تأتي هذه المبادرة كإحدى ثلاث مبادرات تشرف عليها محافظة الطائف وهي من ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"، والتي وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل بأن يكون موضوعها "تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة" .
وتم تجهيز ثلاث سيارات صيانة تحتوي على كل ما تحتاجه المركبات المتعطلة لصيانتها ووسائل السلامة، بالتنسيق المباشر مع "٩١١" لتلقي بلاغات الأعطال ومباشرتها في فترة وجيزة، وتوزيع بروشورات توعوية وإرشادية من قبل الجهات المشاركة، ووضع ملصق على كل سيارة تتم صيانتها.
، إطلاق "مخدوم" لصيانة المركبات عند المواقيت والمداخل في الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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