، اعتبر  أنه ارتكب "خطأ بسيطًا".. إطلاق سراح تركي هاجم 3 نساء ،

محمد بن مسعود - الدمام - واقعة الضرب أثارت حالة غضب وذكّرت بظاهرة "تعنيف المرأة"

أفرجت السلطات في محافظة أنطاليا التركية، عن شاب تورط في الاعتداء على ثلاث نساء ثم اعتبر اعتداءه بمثابة "خطأ بسيط"، بدعوى أنه كان ينوي استهداف أخريات.

وبحسب صحيفة "حرييت ديلي"، فإن الشاب "ميرت.ك" الذي يعمل حلاقًا ويبلغ من العمر 22 عامًا، تم اعتقاله بعدما هجم على ثلاث نساء، يوم الاثنين الماضي.

وكانت إحدى النساء الثلاث وتدعى بوركو برشان وتبلغ من العمر 36 عامًا تسير في الحديقة، وأصيبت بجروح خطيرة جراء واقعة الضرب التي أثارت غضبًا واسعًا.

وقال المشتبه فيه بعد اعتقاله من قبل الشرطة: لقد اعتقدت أن الأمر يتعلق بنساء أعرفهن، ولم أكتشف أنني على خطأ إلا بعدما لكمت اثنتين منهن.

وأضاف أن النساء الثلاث اللاتي هاجمهن بدون وجه حق، دخلن أيضًا في شجار معه وقمن بضربه، مشيرًا إلى أنه لن يرفع ضدهن أي دعوى قضائية.

وتم الإفراج عن المعتدي بشرط الارتياد الدائم لمركز الشرطة إلى حين البت في القضية التي أعادت ظاهرة "تعنيف النساء" في تركيا إلى الواجهة.

وما تزال إحدى النساء في المستشفى جراء الكسور التي أصيبت بها بالأنف والرأس، أما المرأتان الأخريان فقد أصيبتا بجروح خفيفة.