وزارة البيئة لـ«عاجل»: عقوبات مشددة تنتظر منتهكي حقوق الحيوانات

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، تأكيد تصديها لكافة الانتهاكات التي قد تتعرض لها الحيوانات، وأنها لن تتهاون في إحالة جميع المخالفين إلى الجهات الأمنية والرقابية، كما أن الغرامة والسجن تنتظر المخالفين.

وقال المدير العام لإدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج، لـ«عاجل»، إن هناك إدارة تتابع ما يُنشَر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من انتهاكات، مضيفًا أن كافة الفروع بالوزارة تتلقى جميع البلاغات الخاصة بالثروة الحيوانية عبر الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ، من خلال الرقم المجاني 8002470000 وعلى مدار الساعة.

وحول إحالة الوزارة المخالفين إلى النيابة وإصدار العقوبات تجاههم، قال «الدويرج»: «تتحدد كل حالة، حسب طبيعة وشدة الإساءة، قبل معاقبة المسيء»، موضحًا أن هناك عقوبات مالية قد تصل إلى 50 ألف ريال، وقد تحال القضية إلى النيابة العامة لتطبيق عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات في بعض الحالات الأخرى.

وأعلنت وزارة البيئة، مساء أمس (الأربعاء)، عن ضبط شخص عذب كلبًا؛ حيث ربطه بحبل وجره بسيارته؛ وذلك عقب انتشار مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوثق الحادثة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البيئة الدكتور عبدالله أبا الخيل، في بيان له، أنه تم التوصل إلى صاحب مقطع تعذيب الكلب، وجارٍ اتخاذ اللازم حيال محاسبته وفقًا للأنظمة المتبعة.

وأضاف أبا الخيل، في بيانه، أنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بعمل وحشي ضد حيوان (كلب) بربطه بحبل وجره بسيارته في منظر مؤسف جدًّا؛ تم تحديد موقع المخالفة، وتبين أنه في أحد المسارحة بمنطقة جازان.

وتابع البيان أنه خوطب فرع الوزارة بمنطقة جازان على الفور، الذي تواصل بدوره بالأجهزة الأمنية للتوصل إلى صاحب المقطع المسيء، وللتحقق من جميع ملابسات الحالة.

وشدد البيان على أن «الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحق أي شخص تثبت إساءته للحيوانات، وستُحال المخالفات الأخرى التي يتم ضبطها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك».

ودعا المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الجميع إلى التبليغ الفوري بأي تجاوزات تسيء للحيوانات على رقم الهاتف المجاني: 8002470000، أو إرسال الصور والمقاطع والوثائق الداعمة إلى البريد الإلكتروني.