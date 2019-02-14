السعودية اليوم / وفد من لجنة القانون الدولي يزور هيئة حقوق الإنسان

الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسزار وفد من اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، مساء أمس، مقر هيئة حقوق الإنسان، للتباحث حول تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال مناقشة جملة من آليات التواصل، ومدى إمكانية دعمها وتطويرها، والتأكيد على أهمية تفعيل الشراكة بينهما وتبادل الخبرات لما يحقق أهداف الجهتين على حدٍ سواء.والتقى الوفد الذي يرأسه معالي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، بمعالي رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، وأعضاء مجلس الإدارة.وأكد الدكتور القاسم خلال لقائه بمعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تعمل على نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني وتطبيقاته، سواء في مجال التدريب أو التطبيق العملي على ارض الواقع بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية بهذا الخصوص وتنسيق وتوحيد الجهود الرسمية لتحقيق هذا الهدف .واستعرض الوفد التعريف بمهام اللجنة الدائمة واختصاصها والأعمال التي تقوم بها، والتعريف باللجان الفرعية التابعة لها مثل اللجنة القانونية ولجنة الإعلام والنشر ولجنة التدريب والدراسات والأبحاث، حيث أن اللجنة تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم (144) وتاريخ 27-4-1428هـ القاضي "بتشكيل لجنة دائمة في هيئة الهلال الأحمر السعودي تعنى بالقانون الدولي الإنساني واتفاقياته التي صدقت عليها المملكة أو انضمت إليها وتقديم التوصيات في شانها وتعزيز الوعي بها" وتعمل على تقديم المشورة في موائمة القوانين الدولية لتتناسب مع التطبيقات المحلية وتضم اللجنة في عضويتها كل القطاعات الحكومية ذات الاختصاص , وهذا مما يؤكد على اهتمام الدولة بالقانون الدولي الإنساني وتطبيقاته بإنشاء مثل هذه اللجنة التي تنسق جميع الجهود الحكومية بهذا المجال، وتسعى اللجنة في عقد شراكات مع جهات محلية ودولية لتوسيع علاقاتها محلياً ودولياً لتعكس جهود المملكة المتميزة في هذا المجال.يذكر أن للجنة ممثلة بأعضائها نشاطات مختلفة حققت من خلالها نجاحات فيما يتعلق بنشر الوعي والتدريب على القانون الدولي الإنساني في إقامة العديد من الدورات سواء من العسكريين أو المدنيين إذا بلغ عدد المستفيدين أكثر من 2000 مستفيد.// انتهى //16:25ت م0161