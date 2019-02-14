السعودية اليوم / الجامعة العربية تنظم تدريبا عمليا دوليا تحت عنوان "العيش معًا في سلام"

القاهرة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واستنظم جامعة الدول العربية تدريبا عمليا دوليا في 23 أبريل المقبل، تحت عنوان "العيش معًا في سلام .. نحو بناء مجتمعات متماسكة" وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.وأوضحت مديرة إدارة حوار الحضارات بالجامعة العربية، السفيرة سامية بيبرس في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من إدراك الجهات المنظمة بأن التعايش السلمي داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المختلفة بات ضرورة ملحة ومطلبًا أساسيًا في ظل ما تواجهه المجتمعات في الوقت الراهن من تحديات مثل التعصب والعنف والتمييز وعدم المساواة والتطرف والكراهية.ولفتت إلى أنه سيشارك في الورشة 40 شابًا من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المنظمة، حيث تهدف الورشة بالأساس إلى تطوير قدرات الشباب والعمل على إكسابهم قيم ومهارات اجتماعية محددة مثل أسس إقامة الحوار مع الآخر وفن التفاوض ومهارات إطلاق المبادرات، فضلاً عن أنها تشكل فرصة لتوعية الشباب ورفع مستوى وعيهم الثقافي بقضايا عالمية مثل ثقافة السلام المستدام والمواطنة العالمية وتعزيز الحوار التفاعلي بين الشباب وبعضهم البعض.وقالت "بيبرس" إن تنظيم التدريب العملي يأتي تنفيذًا للمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصِلة خاصة القرار الصادر في 8 ديسمبر 2017، حيث ان يوم 16 من مايو يعد يومًا عالميًا للعيش معًا في سلام.// انتهى //16:23ت م0156