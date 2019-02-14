انت الان تتابع تفاصيل خبر 24 مليون يمني بحاجة للمساعدة قرابة 60% منهم جياع والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 04:20 مساءً - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، وجود 24 مليون شخص في اليمن بحاجة لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية.

جاء ذلك في بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على موقع "ريليف ويب" المعنيّ بأخبار المنظمة الأممية.

وأوضح البيان أنّ 80% من سكان اليمن، ويبلغ عددهم 24 مليون شخص، بحاجة "لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، بينهم 14.3 مليوناً بحاجة حادّة لتلك المساعدات".

وبيّن أنّ نسبة المحتاجين للمساعدات في اليمن "زادت بنحو 27% مقارنة بالعام الماضي"، مضيفاً أن "أكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومن ضمن ذلك ما يقرب من 10 ملايين شخص يعانون من مستويات حادة من الجوع".

وأضاف: "هناك أيضاً 7.4 ملايين شخص يحتاجون إلى خدمات علاجية وأخرى للوقاية من سوء التغذية، بينهم 3.2 ملايين شخص يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد".

وكشف البيان الأممي أنّ من بين الذين يحتاجون للعلاج من سوء التغذية الحاد "مليوني طفل دون عمر الخامسة، وأكثر من مليون سيدة حامل ومرضعة".

ولفت إلى أنّ "17.8 مليون شخص في اليمن يفتقرون لسبل الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى افتقار 19.7 مليوناً آخرين للرعاية الصحية الكافية".

وتخوض السعودية والإمارات حرباً في اليمن لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتسبّبت الحرب بحاجة 3 أرباع السكان إلى مساعدات إنسانية، ما دفع البلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن "الأسوأ في العالم".

وتتهم منظمات دولية طيران التحالف بشن غارات على مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين العزل، وفق تقارير دولية.