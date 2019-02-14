شكرا لقرائتكم التجارة تدعو مستخدمي مكيف RANTIC لاسترداد المقابل النقدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء مكيف سبيليت “RANTIC” للطراز OTC30H وذلك لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة مستخدمي الجهاز إلى مراجعة الشركة لاسترداد المقابل النقدي.

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