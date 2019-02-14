شكرا لقرائتكم طريقة الاستفادة من حساب المواطن رغم إيقاف الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن طريقة وضوابط الاستفادة من دعم حساب متابعات الخليج 365 بالرغم من إيقاف الخدمات.

وتلقت خدمة العملاء في البرنامج سؤالاً من مواطنة قالت فيه :” زوجي عليه إيقاف خدمات هل نقدر نستفيد من حساب متابعات الخليج 365؟”.

وردت خدمة العملاء بالقول: “في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحقاً للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365 وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك”.

كما أوضح حساب متابعات الخليج 365 في رده على سؤال آخر حول موعد دراسة الأهلية في الدورة المقبلة بالقول: في حال تم تقديم الطلب قبل 10 فبراير، الرجاء الانتظار سيتم دراسة أهليتك ضمن دورة الأهلية لشهر “مارس” وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك ( دراسة الأهلية).

تسجيل حساب متابعات الخليج 365

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

وقال حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.



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