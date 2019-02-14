شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يتسلّم التقرير السنوي لجمرك ميناء جدة الإسلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسلّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي لأعمال جمرك ميناء جدة الإسلامي.

وتضمّن التقرير الذي سلّمه لأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، محمد أحمد عبدالله، تفصيلاً عن أعمال الجمارك خصوصاً المتعلقة بضبط الممنوعات والتصدي لها، ومنع دخولها للمملكة، وكذلك آخر مستجدات العمل الجمركي، والتقنيات الحديثة المستخدمة للكشف عن هذه المواد قبل دخولها لأرضي الوطن.

ويشتمل التقرير أيضاً على البرامج المُنفذّة لتأهيل الموظفين وصقل مهاراتهم العملية للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في هذا العمل الجمركي.