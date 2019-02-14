، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8626.28 نقطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتداولات تجاوزت 2.3 مليار ريال لأكثر من 92 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 9.06 نقطة ليقفل عند مستوى 8626.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 92 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلي ريت1, أسيج, الأسماك, جاكو, وأسلاك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخضري, الراجحي ريت, صناعة الورق, المتحدة للتأمين, والأهلية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.81% و 9.98% .

وكانت أسهم شركات زين السعودية, الإنماء، دار الأركان, كيان السعودية, والخزف السعودي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الإنماء, الأسماك، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 14.22 نقطة ليقفل عند مستوى 3430.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 92 ألف سهم تقاسمتها 221 صفقة.