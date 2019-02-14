محمد بن مسعود - الدمام - لا يوافق المواصفات السعودية .. ودعت لاسترداد مبلغ الشراء نقداً أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء مكيف سبليت "RANTIC" للطراز "OTC30H"؛ بسبب عدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة أصحاب الأجهزة المستدعاة إلى التواصل مع الوكيل؛ من أجل سحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً. "التجارة" تستدعي مكيف سبليت "RANTIC" للطراز "OTC30H" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14 أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء مكيف سبليت "RANTIC" للطراز "OTC30H"؛ بسبب عدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة أصحاب الأجهزة المستدعاة إلى التواصل مع الوكيل؛ من أجل سحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً. 14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440 03:59 PM لا يوافق المواصفات السعودية.. ودعت لاسترداد مبلغ الشراء نقداً لا يوافق المواصفات السعودية.. ودعت لاسترداد مبلغ الشراء نقداً أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء مكيف سبليت "RANTIC" للطراز "OTC30H"؛ بسبب عدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة أصحاب الأجهزة المستدعاة إلى التواصل مع الوكيل؛ من أجل سحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً. ، "التجارة" تستدعي مكيف سبليت "RANTIC" للطراز "OTC30H" ،

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