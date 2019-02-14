، خميس ماطر على مكة ومحافظاتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل "رنية، والخرمة، والمويه، وظلم، والطائف، ومكة المكرمة، والجموم، وعسفان، والطريق الواصل إلى المدينة المنورة، والأجزاء المجاورة لها".

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة المطرية بدأت الساعة الـواحدة مساءً، وتستمر إلى الساعة الـعاشرة مساء.

ودَعَت الهيئةُ الجميعَ إلى متابعة تقارير الطقس اليومية، والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي.