، وزير التعليم يكرّم مدرسة "زيد بن الصلت" بعد فوزها في  تحدي القراءة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مدرسة زيد بن الصلت الابتدائية بعد فوزها في مسابقة "تحدي القراءة"، أثناء رعايته مساء أمس حفل جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، على مسرح الوزارة بحضور القيادات والمسؤولين.

وتسلم قائد مدرسة زيد بن الصلت "عبدالوهاب المنصور" درع التكريم من وزير التعليم ونائبة، كما تلقى عبارات الثناء والشكر من مدير التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي.

وكانت المدرسة قد شاركت في المسابقة عن دورتها في الأعوام الماضية، وحظيت بمشاركة طلابية عززت لديهم الحس الوطني وشرف الانتماء للعربية، ونشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر، وكذلك ساهمت في تنمية ملكة القراءة والتأليف.

يشار إلى أن القائمين على برنامج "تحدي القراءة" في مدرسة زيد بن الصلت، وأسهموا في الفوز هم القائد فهد بن ناصر القحطاني، والمعلمون عبدالله الأسمري وعايض البدراني ومفلح القحطاني.