، "البقمي" يكرم عددًا من رجال قوة أمن الطرق بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، العميد، عايض البقمي، عددًا من الضباط والأفراد بالقوة؛ نظير تميزهم في عملهم.

وعبَّر المتوقون عن اعتزازهم بهذا التكريم، مؤكدين أنه دافع لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل.

وفِي السياق نفسه قلد العميد عايض البقمي، رئيس رقباء حسن محسن الغانمي، رتبته الجديدة بعد صدور أمر كريم بترقيته.