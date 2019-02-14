، "أرامكو السعودية لريادة الأعمال" تستثمر 1.5 مليون دولار في تطبيق "GetMuv" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يربط بين راغبي تطوير لياقتهم البدنية و"النوادي والمدربين والأماكن الرياضية

استثمرت شركة أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد"، ذراع أرامكو لتمويل ريادة الأعمال في المملكة، مبلغ 1.5 مليون دولار في تطبيق GetMuv، وهو تطبيق للهواتف الذكية يربط بين الساعين لتطوير لياقتهم البدنية وبين النوادي الرياضية والمدربين والفعاليات والأماكن الرياضية داخل المملكة، ويفتح التطبيق أسواقاً جديدة للرياضات النشطة، مثل الرماية وركوب الخيل، وكذلك للأنشطة المتعلقة بنمط الحياة في مراكز اللياقة البدنية المتخصصة، مثل اليوغا والبيلاتس، والزومبا، وغيرها من أنواع الرياضة.

وعدّ المدير التنفيذي والمدير الإداري لمركز "واعد"، خليل الشافعي، ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءاً لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية في المملكة، لاحتياج السوق حالياً إلى منصات مبتكرة ويسيرة الوصول إليها للخدمات الصحية واللياقة البدنية، مثل تطبيق GetMuv.

وقال: هذه الشركة الناشئة تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق نمو اقتصادي كبير داخل المملكة، وذلك من خلال تحفيز السوق وزيادة فرص العمل المتاحة في قطاع الرياضة، إضافة للتأثير الإيجابي المتمثل في الحد من المخاطر الصحية عبر إتاحة الوصول إلى أنشطة رياضية أكثر تنوعاً.

من جانبه، ذكر أحد مؤسسي تطبيق GetMuv علي شنيمر، أن GetMuv تهدف إلى تعزيز التأثير المحلي للقطاع الريادي من خلال تيسير الوصول إلى النوادي الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمراكز المعنية بنمط الحياة الصحية والأنشطة الرياضية البديلة، دون الحاجة إلى دفع رسوم عضوية مسبقاً أو الخضوع للقيود المؤسسية، منوهاً بالنجاح المبدئي الكبير في جدة والرياض، والتوسع بصورة أكبر في المملكة، ابتداءً من المنطقة الشرقية.

من جهته، أفاد مدير الاستثمار في مركز "واعد" سلمان الجعفري، بأن مركز "واعد" الاستثماري يستهدف الشركات الناشئة التي تتيح الوصول إلى السوق والتوسع فيه من خلال منصات ونماذج أعمال مبتكرة وديناميكية، منوهاً بالإمكانات التي تتمتع بها GetMuv، متمنياً العمل معهم يداً بيد لتشجيع الناس على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي.

وقال: GetMuv توفر منصة إلكترونية سهلة الاستخدام للوصول إلى النوادي الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، مما ييسّر على الإدارة وموظفي المكاتب الأمامية في جميع المراكز والفروع تقديم الخدمات من خلال مزايا مخصصة تتناسب مع احتياجات كل شخص، حيث تتضمن المنصة كذلك خاصية مدمجة للدفع تقبل معظم بطاقات الائتمان الرئيسية وتقبل الدفع عبر نظام سداد للمدفوعات وعبر المحفظة الإلكترونية القابلة للشحن داخل التطبيق.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدود "مركز واعد" يعد صندوقاً استثمارياً برأس مال قدره 200 مليون دولار أمريكي يستثمر في الشركات الناشئة المبتكرة والمؤثرة التي تتمتع بإمكانات واعدة من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة وتحسين منظومة ريادة الأعمال والابتكار، حيث تأسست هذه الشركة، التي تمثل ذراع المشاركة برأس المال الجريء في شركة أرامكو السعودية، للتحفيز على ريادة الأعمال والابتكار في المملكة.

أما شركة النوادي التفاعلية لتقنية المعلومات "GetMuv" فإنها تعدّ شركة ناشئة سعودية تربط بين الباحثين عن ممارسة الرياضة وتطوير لياقتهم البدنية وبين المنشآت والفعاليات الرياضية والمدربين الرياضيين، وتوفر خيارات متنوعة تشمل الدفع بحسب الجلسة أو الحصة أو شراء العضويات.