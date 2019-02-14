، بهذه الطريقة ينقل محل حلويات بضاعته بتبوك.. والأمانة تغلق وتنذر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم أخذ عينات وإحالتها للمختبر وإتلاف 243 كيلوجراماً

أتلفت بلدية النهضة الفرعية التابعة لأمانة تبوك ٢٤٣ كيلوجراماً من الحلويات كانت معدة للبيع، وتم إحالة عينات للمختبر؛ للتأكد من التحاليل المخبرية، بعد أن تم ضبطها أثناء نقلها بطريقة تفتقر لأقل وأدنى الاشتراطات الصحية اللازمة للنقل والحفظ والتخزين.

وقامت بلدية النهضة بإغلاق المحل التجاري كإجراء احترازي لحين ظهور النتائج المخبرية والتأكد من سلامة الإجراءات، فيما سيتم فرض غرامات مالية تتوافق مع المخالفة الصحية وفق لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.