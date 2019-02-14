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أتلفت بلدية النهضة الفرعية التابعة لأمانة تبوك ٢٤٣ كيلوجراماً من الحلويات كانت معدة للبيع، وتم إحالة عينات للمختبر؛ للتأكد من التحاليل المخبرية، بعد أن تم ضبطها أثناء نقلها بطريقة تفتقر لأقل وأدنى الاشتراطات الصحية اللازمة للنقل والحفظ والتخزين.
وقامت بلدية النهضة بإغلاق المحل التجاري كإجراء احترازي لحين ظهور النتائج المخبرية والتأكد من سلامة الإجراءات، فيما سيتم فرض غرامات مالية تتوافق مع المخالفة الصحية وفق لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.
بهذه الطريقة ينقل محل حلويات بضاعته بتبوك.. والأمانة تغلق وتنذرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14
أتلفت بلدية النهضة الفرعية التابعة لأمانة تبوك ٢٤٣ كيلوجراماً من الحلويات كانت معدة للبيع، وتم إحالة عينات للمختبر؛ للتأكد من التحاليل المخبرية، بعد أن تم ضبطها أثناء نقلها بطريقة تفتقر لأقل وأدنى الاشتراطات الصحية اللازمة للنقل والحفظ والتخزين.
وقامت بلدية النهضة بإغلاق المحل التجاري كإجراء احترازي لحين ظهور النتائج المخبرية والتأكد من سلامة الإجراءات، فيما سيتم فرض غرامات مالية تتوافق مع المخالفة الصحية وفق لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
02:40 PM
تم أخذ عينات وإحالتها للمختبر وإتلاف 243 كيلوجراماً
أتلفت بلدية النهضة الفرعية التابعة لأمانة تبوك ٢٤٣ كيلوجراماً من الحلويات كانت معدة للبيع، وتم إحالة عينات للمختبر؛ للتأكد من التحاليل المخبرية، بعد أن تم ضبطها أثناء نقلها بطريقة تفتقر لأقل وأدنى الاشتراطات الصحية اللازمة للنقل والحفظ والتخزين.
وقامت بلدية النهضة بإغلاق المحل التجاري كإجراء احترازي لحين ظهور النتائج المخبرية والتأكد من سلامة الإجراءات، فيما سيتم فرض غرامات مالية تتوافق مع المخالفة الصحية وفق لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.
، بهذه الطريقة ينقل محل حلويات بضاعته بتبوك.. والأمانة تغلق وتنذر ،
المصدر : الخليج 365
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