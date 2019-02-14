المرور يبدأ الرصد الآلي لمخالفتَين بجازان بعد 7 أيام

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، البدء في الرصد الآلي لمخالفتَي استخدام الجوال باليد أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، بمنطقة جازان، بعد سبعة أيام.

جاء ذلك عبر تغريدة في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موضحة أن العد التنازلي بدأ للرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، مضيفًا أنه سيبدأ التطبيق بعد سبعة أيام في منطقة جازان.

وكان أمن الطرق قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، أنه سيبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة على الطرق الخارجية بعدة مناطق ومنها منطقة جازان.

وتسعى إدارة المرور وإدارة أمن الطرق من تطبيق المخالفتين والمخالفات الأخرى إلى رفع مستوى السلامة المرورية، سعيًا للحد من الحوادث المرورية المرعبة.

يُذكر أن قيمة المخالفة على الطرق السريعة ستكون بالقيمة نفسها داخل المدن؛ حيث ستُراوح بين 150 و300 ريال بالنسبة إلى عدم ربط الحزام، وبين 500 و900 ريال لاستخدام الجوال أثناء القيادة.