شكرا لقرائتكم الإدراج بقائمة غسل الأموال سقطة جديدة لأوروبا في التعامل مع المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة

تجاهل الاتحاد الأوروبي تحذيرات كبار الأعضاء بشأن إدراج المملكة على قائمة غسل الأموال، والتي ضمت خلال الساعات القليلة الماضية ما يزيد عن 20 دولة جديدة.

أضرار متوقعة للقرار

وركزَت وكالة أنباء رويترز الدولية، على أوجه الأضرار التي قد تصاحب تطبيق هذا القرار في الدول الأوروبية، ولا سيما تلك التي تجمعها علاقات تجارية واقتصادية ضخمة مع الرياض.

وقالت إن الإدراج في تلك القائمة يعقد العلاقات المالية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، حيث سيتعين على البنوك التابعة للدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية إجراء عمليات فحص إضافية على المدفوعات وعمليات التحويل القادمة من الدول الـ23 المنضمة حديثًا للقائمة.

وأكد مسؤول أن بريطانيا هي البلد الذي يدفع بشكل أكثر علانية بعدم إدراج الرياض في القائمة، بالوقت الذي ترغب فيه إسبانيا باستثناء بنما بشكل رئيسي من الإدراج.

رفض كبار أوروبا

وقالت مصادر مطلعة إن بريطانيا قادت خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي لنسف خطة الاتحاد الأوروبي لإدراج السعودية على قائمة غسل الأموال.

وقال ثلاثة مسؤولين من الاتحاد الأوروبي إن القائمة تحتاج إلى تأييد أغلبية الـ 28 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يرفضون ذلك بشكل قاطع.

واعتمدت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي مسودة قائمة تضيف إليها المملكة وبنما والجزر الصغيرة والمحيط الهادئ والبحر الكاريبي إلى القائمة الحالية التي تضم 16 دولة أخرى منها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.

وقال اثنان من المصادر إن دول الاتحاد الأوروبي ترفض تأييد تلك القائمة بسبب المملكة، وهو ما أدى لرفضها بشكل كامل في الساعات القليلة الماضية.



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