العثور على حطام طائرة فقدت بالحرب العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن فريق بحث أمريكي أمس الأول أنه تم العثور على حطام حاملة طائرات أمريكية غرقت خلال المعارك مع القوات اليابانية في عام 1942 في جنوب المحيط الهادئ.
وقال الفريق إنه تم اكتشاف حطام حاملة الطائرات «يو إس إس هورنيت» في يناير الماضي على عمق 5400 متر تحت سطح المحيط من جانب بعثة مولها المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بول ألين.
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