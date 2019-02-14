السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة يعقد الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية ورابطة دوري المحترفين عند الساعة الثانية من ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا في القاعة الصغرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وذلك للإعلان عن تدشين الدوري السعودي الالكتروني للمحترفين، والتفاصيل الخاصة بالدوري وآلية التسجيل والمشاركة.



كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر عن الدوري الالكتروني للمحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.