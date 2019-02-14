تحديد نظام الأدوار النهائية لممتاز السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر الاتحاد السعودي لكرة السلة جدول ونظام مباريات الأدوار النهائية للدوري الممتاز (Play offs)، بمشاركة الأندية أصحاب المراكز من الأول إلى السادس حسب جدول ترتيب الدور التمهيدي.

وانقسمت الأدوار النهائية لثلاث مراحل بنظام خروج المغلوب، حيث يلعب الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، ويقام نصف النهائي والنهائي بنظام التجمع في مكان يحدد لاحقا.

وتبدأ مرحلة الدور ربع النهائي في 23 مارس المقبل بمواجهة صاحب المركز الثالث مع السادس، في حين يواجه الرابع نظيره الخامس، ويتأهل الفائزان في مباراتين من 3 مواجهات للدور التالي.

ويبدأ نصف النهائي في 9 أبريل، حيث يلعب صاحب المركز الأول في الدوري مع الفائز من مواجهات صاحبي المركزين الرابع والخامس، في حين يواجه صاحب المركز الثاني الفائز من مواجهات صاحبي المركزين الثالث والسادس، ويتأهل الفائزان في مباراتين من 3 مواجهات للنهائي بنظام التجمع.

وتقرر أن تلعب المباراة النهائية في 13 أبريل، حيث سيتوج الأول بكأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة مالية، ويحصل الثاني على الميداليات الفضية وجائزة مالية، فيما يحصل الثالث على الميداليات البرونزية.