، "يداً بيد مع عامل النظافة".. مبادرة مجتمعية للثانوية الأولى للبنات وبلدية المجاردة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر يومين وتهدف إلى توعية المواطن والمقيم بأهمية نظافة البيئة

نفذ القسم النسائي بإدارة العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة المجاردة، بشراكة مجتمعية مع الثانوية الأولى للبنات، مساء أمس الأربعاء، المبادرة التطوعية "يداً بيد مع عامل النظافة"، والتي تهدف إلى توعية المواطن والمقيم بأهمية نظافة البيئة؛ كونها ملكاً للجميع؛ وبالتالي فإن المجتمع بمختلف شرائحه مسؤول عن الحفاظ عليها كأساس لصحته وحمايته من الأمراض والأوبئة.

وتم خلال المبادرة تجهيزُ مَواقع للرسم خاصة بالأطفال، عقب ذلك تشاركوا في تنظيف كامل الحديقة، كما تم توزيع الهدايا المقدمة من الجهتين على العمال، وقد اشتملت على منظفات ووجبة عشاء وبطاقات شحن ومحافظ ومظلات شمسية ومبالغ مالية، وتوزيع العصائر والحلا، كما تم توزيع مبالغ مالية وألعاب للأطفال المشاركين، إضافة إلى قسائم وجبات عشاء مقدمة من أحد المطاعم للعمال.

وتستمر المبادرة لليوم الخميس في نفس التوقيت ونفس الموقع، كما أنه توجد هدايا من القسم النسوي بالبلدية، إضافة إلى قسائم توفير.