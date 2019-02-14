، شرطة الرياض تعقد ورشة عمل وتناقش الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت شرطة منطقة الرياض، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام، صباح أمس الأول، ورشة عمل لمنسوبيها من ضباط التحقيق الجنائي، تَطَرقت لمواضيع متنوعة تتعلق بأهداف وبنود الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وإجراءاتها التطبيقية؛ وذلك بقاعة المحاضرات الرئيسية بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري.

حضر الورشة عددٌ من القيادات الأمنية والمختصين في المجال الأمني والجنائي، ويأتي ذلك امتداداً للبرامج التطويرية التي تُنَفذها شرطة منطقة الرياض لمنسوبيها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.